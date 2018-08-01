Форум NEMOSKVA сделал остановку в Тюмени

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О вере в перспективы развития современного искусства в Тюменской области рассказала искусствовед Алиса Прудникова на открытии передвижной выставки проектов российских художников "Большая страна — большие идеи" в рамках проекта NEMOSKVA, которая открылась в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 19 августа. На выставке представлены черновики и эскизы неосуществленных замыслов современных художников из российских регионов.

"NEMOSKVA - это проект о глобальной конкуренции городов, о том, что множество центров существуют в России - это регионы, у которых есть свое лицо, культурная идентичность. Наша идея - "сверить часы" с большим миром, познакомиться с экспертами на местах и дать голос внешним экспертам, которые привнесут новое звучание и откроют новые перспективы развития культурных проектов на территориях", - сказала директор по региональному развитию РОСИЗО, комиссар и автор идеи проекта NEMOSKVA Алиса Прудникова.

В каждом из двенадцати городов, которые примут симпозиум, запланировано ревю художественных проектов, дискуссии и публичные лекции. Экспертами выступают около 60 российских и зарубежных специалистов. Позже они выберут работы региональных художников, которые будут участвовать в выставочных проектах ближайших трех лет. Среди них могут быть и представители Тюменской области.

"Из Тюмени в числе участников проекта NEMOSKVA заявлены, в том числе, молодые современные художники Алексей Захарченко и Константин Росляков, которые работают в комплексе им. Словцова. Они были достойно представлены и вызвали интерес экспертов", - сообщила генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

Проект осуществил государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", его поддержало Министерство культуры Российской Федерации, а также фонд Владимира Потанина и компания СИБУР.

"Мне очень приятно, что Тюмень становится центром притяжения международных экспертов, в том числе связанных с культурой. Мне кажется, это подтверждает, что этот город - современный, быстро развивающийся. Хочу пожелать всем участникам проекта, чтобы он стал началом нового этапа в жизни Тюмени", - сказала генеральный директор фонда Потанина Оксана Орачева.

Организаторов и партнеров проекта, а также представителей Тюменской области, которые развивают современное искусство, приветствовала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик.

"Я рада, что молодые художники замечательно провели эти дни здесь, на нашей площадке. Я благодарна Алисе Прудниковой за замечательную программу, за лекции, за экспертов, - сказала она. - Я надеюсь, что традиция сотрудничества с центром современного искусства продолжится, мы уже обсудили новый интересный проект, посвященный юбилею Тюменской области".

20 августа форум NEMOSKVA примут в Школе перспективных исследований Тюменского государственного университета.

Татьяна Ковалева