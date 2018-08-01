4G для чайника: техника на Урале стала умнее

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Джонни Кэб из "Вспомнить все", умная квартира Корбена Далласа из "Пятого элемента", парящая камера, видеотелефон и биометрический доступ из "Назад в будущее" – эти и многие другие фантазии кинорежиссеров уже стали реальностью. Сегодня умные светофоры борются с пробками, холодильники заказывают еду, а консультацию врача можно получить дистанционно.

Как сделать свою жизнь комфортнее и для чего современной технике SIM-карта, расскажет эксперт интернет-технологий и мобильной связи – директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале Александр Малов.

– Видеокамеры, мультиварки, счетчики воды, розетки и чайники становятся полноценными пользователями Интернета. Александр, клиенты "МегаФона" используют подобные технологии?

– Во всем мире умные решения для жизни становятся более популярными. Уральцы не отстают от мировых тенденций и активно оснащают цифровых помощников SIM-картами. Согласно статистике "МегаФона", с начала года потребительские устройства передали через Интернет количество данных, сопоставимое с просмотром более 50 тыс. раз фильма "Терминатор. Восстание машин".

– Расскажите, какие тенденции в цифровом мире?

– Один из наиболее распространенных технологических трендов современности – подключение личного транспорта к мобильной сети. По данным iKS-Consulting, в 2017 году на IoT, или Интернет вещей, в транспортной сфере пришлось 6,1 млн SIM-карт – 45 % от общего количества. Эксперты прогнозируют, что количество подключенных автомобилей к концу этого года превысит 5,5 млн, а еще через четыре года увеличится до 14 млн.

– Для чего подключают легковые автомобили?

– Благодаря современным технологиям транспорт может передвигаться без участия человека, но мало кто готов отказаться от ручного управления. Пока основные требования, предъявляемые к поумневшему авто в уральском регионе, – данные о местоположении и техническом состоянии "железного коня", контроль маршрута движения, прогрев в холода и экстренное реагирование при авариях.

– Не все готовы доверить жизнь и здоровье автомобилям с искусственным интеллектом, но анализировать состояние машины в режиме онлайн, думаю, желание каждого. Что для этого необходимо?

– Для начала нужно определиться с потребностями. На рынке существует много технологичных решений для автоматизации личного транспорта. Самые распространенные: GSM-сигнализация, GSM/GPS-маяк и бесконтактный брелок-метка.

– Чем эти устройства отличаются друг от друга?

– Благодаря SIM-карте в GSM-модуле сигнализации владелец, не ограничиваясь расстоянием, может онлайн управлять автомобилем: открыть, закрыть, завести, проверить температуру, блокировать двигатель и многое другое с помощью приложения на смартфоне, либо в личном кабинете на сайте. Маячок отправит информацию о точном местоположении и маршруте авто. А бесконтактная метка – дополнительная защита для "железного коня", при попытке угона, злоумышленник с ключом не сможет уехать дальше, чем на пять-десять метров от устройства, после чего двигатель и двери блокируется.

– А как осуществляется управление?

– Способы управления разнообразны. Машина слушается владельца вне зависимости от расстояния и выполняет целый список команд через мобильное приложение на смартфоне, личный кабинет, SMS и голосовое меню. Особой популярностью пользуется приложение из-за удобства использования и богатого интерфейса.

– Что влияет на выбор оператора сотовой связи для подобных устройств?

– Первое, что стоит учитывать при выборе, – это покрытие и уровень сигнала, особенно если планируется много поездок за город. Для комфортного общения как людей, так и машин "МегаФон" постоянно совершенствует качество связи и увеличивает покрытие даже в малонаселенных пунктах. Отмечу, скорости 2G будет достаточно, чтобы GSM-прибор вовремя оповестил при возникновении внештатной ситуации. Второе, на что следует обратить внимание – тарифный план, выбор которого зависит от способа управления и от режима работы устройства.

– А какие тарифы выбирают ваши клиенты?

– Для наших клиентов отсутствие абонентской платы – самый популярный критерий в процессе выбора тарифа для беспроводного управления потребительскими устройствами. В последнее время жители Удмуртии и Пермского края, например, отдают предпочтение базовому интернет-тарифу "МегаФон-Онлайн", свердловчане и тюменцы охотнее подключают тариф с единой стоимостью на номера любых операторов "Посекундный", а жители севера из ХМАО и ЯНАО – с безлимитными звонками "Переходи на ноль".

Чтобы дистанционное управление автомобилем было безопасным и эффективным, для установки и настройки "умных" гаджетов необходимо обращаться к профессионалам.