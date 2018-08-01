В Тюмени читали рэп и танцевали аргентинское танго

Фото МТЦ "Космос" Фото МТЦ "Космос"

Более 1 тыс. 200 человек провели выходные с молодежным театральным центром "Космос". С 17 по 19 августа здесь проходили танцевальные мастер-классы, музыкальный хип-хоп-фестиваль и спектакль "Апокалипсис" о поколении XXI века, сообщает МТЦ "Космос".

Занятия по дэнсхоллу, хастлу и аргентинскому танго на уличной площадке "Космоса" посетили около 100 человек. Горожан не остановил ни дождь, ни прохладная погода. Три часа дети и взрослые учили танцевальные связки и движения.

В фестивале уличной музыки FreeMusic 2.0 приняли участие 12 битбоксеров и 14 рэперов. Они показывали свое мастерство, читали треки собственного сочинения и сражались в баттлах перед аудиторией более чем в 700 человек. Лучшим битбоксером стал Вадим Печерин, лучшим рэпером — Ризван Тавлуев.

19 августа состоялась вторая премьера спектакля "Апокалипсис" театра-студии "Будильник". Постановка, которую Тюмень не видела уже четыре года, собрала 200 зрителей.