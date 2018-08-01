Тюменцам предлагают выбрать птицу года

фото Тюменского отделения Союза охраны птиц России во Вконтакте фото Тюменского отделения Союза охраны птиц России во Вконтакте

Тюменцев приглашают принять участие в региональном конкурсе творческих работ, посвященном птице 2018 года. Конкурс проводит Тюменское отделение Союза охраны птиц России при поддержке Института биологии Тюменского государственного университета, сообщают организаторы.

Титул "Птица года" может получить не только отдельный вид, но и систематическая группа птиц фауны России, легко узнаваемая любителями птиц и нуждающаяся в помощи человека. Закончился 2017 год и титул "Птица года" переходит от скромного пухляка к экстравагантному рыбоеду – скопе.

Скопа является редким видом птиц, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области. Это очень необычная птица. Ее контрастный наряд, в котором чередуются черные, белые и палево-бурые тона так необычен и так отличается от окраски остальных пернатых хищников, что ученые-орнитологи помещают ее в отдельное семейство животного мира.

Для участия в конкурсе творческих работ "Скопа – птица 2018 года" приглашают дошкольников, обучающиеся 1-11 классов, а также взрослых Тюмени и Тюменской области.

Конкурс проводится в нескольких номинациях: декоративно-прикладное творчество, литературное творчество, фото- и видеосъемка. Творческие работы необходимо разместить в официальной группе Тюменского отделения Союза охраны птиц России в социальной сети Вконтакте до 25 ноября (включительно).

В завершении регионального конкурса творческих работ в каждой из номинаций будут определены лучшие работы. Победителей ждут дипломы и ценные орнитологические призы.