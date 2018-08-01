Александр Моор: внедрение цифровых технологий в медицину - одна из первоочередных задач

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Тюменская область должна стать пилотным регионом по внедрению цифровых технологий в медицину. Многое в этом направлении уже сделано, но, тем не менее, есть над чем работать.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в рамках пленарного заседания Форума по реализации нацпроекта "Здравоохранение" в Тюмени.

"У нас есть понимание, куда двигаться, и самое главное – желание работать. Необходимо совместно подумать, как двигаться в этом направлении еще быстрее и эффективнее, достигая целей, которые обозначены в майском указе президента", - отметил врио главы региона.

Еще один вопрос, на котором акцентировал внимание Александр Моор, касается развития экспорта медицинских услуг. Сегодня более 70% от общего числа медицинских туристов приезжают в Тюмень из северных регионов и Уральского федерального округа. Кроме того, развивается сотрудничество с государствами ближнего зарубежья.

"Если говорить об экспорте медицинских услуг, привлечении пациентов из-за рубежа, то тут тоже есть над чем работать. Сегодня достаточной сложной является процедура получения виз. Поэтому применение упрощенной процедуры оформления документов для въезда в страну, на мой взгляд, должно быть распространено и на медицинские услуги. Важна и аккредитация медицинских учреждений по международным стандартам", - сказал врио главы региона.

Оказание первичной медицинской помощи, ранняя диагностика и своевременно начатое лечение играет немаловажную роль в увеличении продолжительности жизни и сохранении здоровья тюменцев. Для этого должна быть хорошо развита, оборудована и укомплектована сеть медучреждений первичного звена.

Александр Моор рассказал, что до 2021 года в Тобольске, Ишиме и Заводоуковске будут открыты центры по оказанию амбулаторной помощи. Продолжится и развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов на территории муниципальных образований, в сельской местности.

"Очень важной для руководства страны является тема здоровья и развития системы помощи в лечении онкозаболеваний. На последней встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос строительства в Тюмени современного онкологического центра и детской областной больницы. Эти два объекта – завершение большого грандиозного проекта "Медицинский город", который мы ориентируем на оказание помощи жителям Тюменской области и соседних регионов, а также на развитие экспорта медицинских услуг", - сказал он.

Александр Моор поблагодарил участников форума за продуктивную работу и подчеркнул, что именно медицина является одной из самых сложных отраслей, требующих особого управленческого внимания и нестандартных подходов.

За вклад в развитие здравоохранения Тюменской области врио главы региона вручил благодарности губернатора коллективам ОКБ № 1, Областной станции переливания крови, Многопрофильного клинического центра "Медицинский город", Областной больницы № 4, Областной станции скорой медицинской помощи и Ассоциации частной медицины Тюмени.

Отметим, пленарному заседанию форума предшествовала работа семи дискуссионных площадок. Специалисты отрасли здравоохранения и общественники обсуждали ключевые направления развития тюменской медицины. В их числе – развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, кадровые вопросы, внедрение цифровых технологий в медицину и развитие медицинского туризма.

Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова рассказала, что в течение двух недель в работе форума участвовали более 300 человек, работали тринадцать площадок.

"Был очень заинтересованный диалог, люди выражали разные мнения, разные подходы и концепции. Но тем интересен был этот диалог, что мы услышали много понятных точек зрения", - отметила она.

Любовь Голышева