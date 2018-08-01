Календарь событий для туристов на 2019 год формируют в Свердловской области

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Заявки от организаторов событийных мероприятий на включение в календарь-справочник "События Свердловской области на 2019 год" принимает Центр развития туризма Свердловской области, сообщает региональное правительство.

Попасть в календарь-справочник могут как уже зарекомендовавшие себя мероприятия, так и оригинальные, ранее не реализованные проекты. Культурные, спортивные, музыкальные, гастрономические, развлекательные - любые событийные мероприятия, формирующие культуру отдыха и способствующие развитию туризма на территории Свердловской области.

Заявки от организаторов на включение в календарь-справочник 2019 года принимают до 2 ноября 2018 года.

В Свердловской области растет число событийных мероприятий, привлекающих туристов. Так, календарь-справочник "События в Свердловской области в 2018 году" объединил 135 культурных, деловых, спортивных, гастрономических и других мероприятий, которые проходят на Среднем Урале. Впервые такой календарь был напечатан в нашем регионе в 2014 году, в него вошли 50 мероприятий

"По статистике, 30 процентов туристов, посещающих российские регионы, привлекают именно событийные мероприятия. И для муниципалитетов это один из самых важных механизмов продвижения территорий", - отметила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

За последние несколько лет событийные мероприятия привлекли в Свердловскую область более 200 тыс. туристов и экскурсантов из российских регионов и зарубежных стран.