ФК "Тобол" потерпел поражение в речном дерби

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Футбольный клуб "Тобол" потерпел поражение в рамках первенства России в третьем дивизионе (регион Урал и Западная Сибирь). На своем поле тоболяки уступили курганскому "Тоболу" со счетом 0:2.

Игра активней начали гости. Они создали ряд опасных моментов, но уверенно играл голкипер хозяев Александр Тереня. Однако на 20-й минуте и он не смог выручить хозяев после удара Сергея Циплухина. Первый тайм закончился со счетом - 1:0.

Во втором игровом отрезке тоболяки усилии натиск на ворота гостей. Хорошие моменты для того, чтобы отличиться имели Иван Смородинов, Аркадий Масаковский, Андрей Масаковский. На 80-й минуте контратака гостей закончилась вторым голом. Его на свой счет записал Никита Горюнов.

После этого поражения тобольские футболисты опустились на десятую строчку в турнирной таблице. В их активе восемь очков. Следующий поединок "Тобол" проведет в Нижнем Тагиле. 25 августа тоболяки сыграют с местным клубом "Уралец-НТ".

Евгений Новоселов