Тюменские дачники проверили самочувствие в палатке здоровья

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18 человек, в том числе 16 женщин, посетили палатку здоровья, которая выезжала в садоводческое товарищество "Тюменец" на 5-м километре Московского тракта, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Специалисты отделения профилактики городской поликлиники № 5 измерили дачникам артериальное давление, рост, вес, объем талии, вычислили индекс массы тела. Те, кто курит, прошли обследование при помощи аппарата "Смокелайзер" для определения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе.

У трех обратившихся было повышенное артериальное давление. Почти у половины гостей палатки были выявлены такие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, как избыточная масса тела, нерациональное питание, а также малоподвижный образ жизни и курение.

Медицинские работники дали рекомендации дачникам по здоровому образу жизни, пригласили их в центры здоровья и профилактические отделения городских поликлиник.

"Палатка здоровья" действует в рамках межведомственного проекта "Лето на даче с физкультурой".