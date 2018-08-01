В Уватском районе намерены привлекать инвесторов для переработки торфа

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Запасы торфа в Уватском районе оцениваются в 6,7 млрд тонн. Перспективы его промышленной добычи и использования рассмотрели в ходе рабочей встречи в Тюмени, сообщает администрация района.

В заседании приняли участие глава района Сергей Путмин, генеральный директор НАО "СибНАЦ" Анатолий Брехунцов, а также представители районной администрации, научно-аналитического центра, департамента инвестиционной политики и инвестиционного агентства Тюменской области.

Самое крупное месторождение торфа – Кациярское – находится южнее границ Горнослинкинского сельского поселения. Его запасы оцениваются в 5,8 миллиарда тонн. Как отметили специалисты, необходимо провести разведочные работы на Моховом и Першинском месторождениях, осуществить ревизионные работы на Кедровом месторождении для уточнения качества торфа.

"Есть вещи, которые ждут своего часа. Торфяные залежи формировались в Уватском районе сотни тысяч лет и не были востребованы. Но торф – это ценный ресурс, сырье для многих направлений: энергетики, сельского хозяйства, химической промышленности, медицинской отрасли. В России существуют рынок торфа и технологии по его переработке. Мы рассчитываем, что все эти факторы позволят вовлечь наши природные запасы в экономику и привлечь инвесторов для создания в районе перерабатывающих производств", – подвел итог встречи Сергей Путмин.