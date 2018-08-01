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Около ста человек эвакуировали из СК "Строймаш" в Тюмени во время учебной тревоги

Общество, 13:52 21 августа 2018

фото 72.mchs.gov.ru

Около 100 человек эвакуировали пожарные из спортивного комплекса "Строймаш" в Тюмени во время практических тренировок по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Сигнал пожарной тревоги был для детей и тренеров неожиданным, никто не знал, что тревога учебная. После сигнала, примерно через 3-4 минуты, дети и их тренера покинули спорткомплекс, причем сделали они это организовано. Персонал спорткомплекса быстро проверили подсобные помещения, туалетные комнаты на наличие людей и покинул здание.

Сотрудники 32 отряда ФПС отметили слаженные действия тренеров и персонала, а также быструю эвакуацию из здания. В завершении, на уличной площадке, где обозначено место сбора при тревоге, стояла новая пожарная машина с открытыми отсеками и пожарными, которые рассказали о профессии. Пожарные показали, инструменты, оборудование, которыми они чаще всего пользуются.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , спортивный комплекс Строймаш , эвакуация

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