Офицеры Росгвардии призвали тюменских детей к ЗОЖ

Фото с сайта rosgvard.ru Фото с сайта rosgvard.ru

Более 500 ребят детского оздоровительно-образовательного лагеря "Алые паруса" провели спортивный досуг вместе с офицерами управления Росгвардии по Тюменской области.

Веселую и дружную зарядку для ребят в лагере "Алые паруса" провел чемпион мира по карате среди полицейских, серебряный призер чемпионата мира по косики карате, многократный чемпион Тюменской области по карате и рукопашному бою, победитель международного турнира по косики карате, чемпион России по косики карате майор Максим Быков. Офицер рассказал школьникам о Росгвардии и напомнил им некоторые правила безопасности жизнедеятельности.

"Девиз Росгвардии - "Всегда на страже". Мы ежедневно заступаем на службу ради вашего спокойствия и благополучия. Но и от вас тоже многое зависит, прежде всего соблюдение правил безопасного поведения дома, в школе, на улице, в других общественных местах. Желаю вам бодрости духа, радости и успехов в новом учебном году", - сказал Максим Быков и призвал ребят к общей физкультурной разминке.

После дружной зарядки на сцену лагеря вышли именитые спортсмены - бойцы тюменского ОМОНа, которые продемонстрировали зрителям мощь и силу спецподразделений Росгвардии. Они продемонстрировали свою спортивную и военную подготовку.

Затем ребята перешли на стадион, где взрывотехники и кинологи ОМОНа организовали интерактивную площадку. Ребята узнали о службе саперов и кинологов Росгвардии, примерили на себя костюм взрывотехника и с нескрываемым восторгом посмотрели, как работает служебная собака минно-розыскного профиля. В завершение встречи омоновцы провели мастер-класс по футболу и завершили встречу дружеским матчем.

"Благодарим офицеров Росгвардии, которые приехали к нам и организовали замечательное мероприятие. Немаловажной является для наших подростков, которые через год оканчивают школу, и профориентационная направленность мероприятия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждем вас снова", - обратилась к гостям в погонах заместитель директора детского оздоровительного лагеря "Алые паруса" Елена Григорьева.