День молодежного самоуправления в Тюменском районе: идет прием заявок
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Примерить на себя роль руководителя и увидеть работу районной администрации изнутри могут девушки и юноши от 14 до 30 лет в День молодежного самоуправления Тюменского района, сообщает управление по спорту и молодежной политике.
Прием заявок начался.
В числе предлагаемых вакансий - дублер главы администрации Тюменского муниципального района, председателя думы, начальников управлений образования, ЖКХ, АПК администрации Тюменского муниципального района.
Прием документов продлится до 27 августа. Подробности здесь.