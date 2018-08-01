День молодежного самоуправления в Тюменском районе: идет прием заявок

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Примерить на себя роль руководителя и увидеть работу районной администрации изнутри могут девушки и юноши от 14 до 30 лет в День молодежного самоуправления Тюменского района, сообщает управление по спорту и молодежной политике.

Прием заявок начался.

В числе предлагаемых вакансий - дублер главы администрации Тюменского муниципального района, председателя думы, начальников управлений образования, ЖКХ, АПК администрации Тюменского муниципального района.

Прием документов продлится до 27 августа. Подробности здесь.