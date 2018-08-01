В Иртышатских Юртах и Прииртышском откроют новые мечети

Фот ос сайта sputnik-georgia.com Фот ос сайта sputnik-georgia.com

Две мечети откроют двери для прихожан в Тобольском районе 23 и 24 августа. Официальное открытие начнется в 11 часов.

Как сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области, 23 августа открытие исламского культового объекта состоится в поселке Прииртышский (ул. Советская, 22). Возведение мечети началось в 2013 году и велось за счет частных пожертвований. В новом здании одновременно смогут находиться более 100 верующих, обустроены мужской и женский молельные залы, комнаты для омовения.

24 августа после реставрации откроется историческая мечеть в деревне Иртышатские Юрты. Деревянную сельскую мечеть возвели в конце XIX веке. В 2014 году приняли решение о реставрации объекта историко-культурного наследия. Работы по восстановлению велись при поддержке органов государственной власти региона, местного самоуправления, мусульманской общины и бизнеса. Общий объем расходов на воссоздание памятника регионального значения составил около 13,5 млн рублей.

Напомним, что по данным управления министерства юстиции по Тюменской области в регионе зарегистрировано 93 мусульманских религиозных организации. В регионе действуют 82 мечети, еще девять мусульманских культовых объектов находятся в стадии реконструкции и строительства.