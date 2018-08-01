Совершенствование пенсионного законодательства обсуждают в Госдуме

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Гарантия повышения пенсий в России будет зафиксирована в двух законах. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время обсуждения совершенствования пенсионного законодательства, которое идет в эти минуты в Государственной думе, пишет РИА "Новости".

"Те изменения по индексации, по увеличению пенсий — они найдут отражение в этих двух законах, и законопроект, который является предметом нашего сегодняшнего рассмотрения, он как бы свяжется с теми параметрами, которые предусмотрены будут в двух бюджетах: основном, федеральном и бюджете Пенсионного фонда. Здесь никаких секретов и никаких недоговоренностей не останется ", — отметил Топилин .

Напомним, 19 июля 2018 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Изменения планируется сделать поэтапными с 2019 года. Нижняя палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря этим мерам пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году вырастут на тысячу рублей. К 2024 году ожидается, что выплата составит около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.