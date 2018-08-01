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Тюменские лингвисты учат иностранцев русскому языку по мультфильму "Смешарики"

Общество, 15:27 23 августа 2018

Фото Kompas City

Необычный комплекс заданий по русскому языку для иностранной аудитории разработали лингвисты ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В его основе оказался мультсериал "Смешарики". Задания в мультфильме направлены на усвоение лексики и фразеологии, относящейся к тематической группе "Еда", и формированию коммуникативных компетенций, необходимых для общения в обиходно-бытовой сфере. Материал был неоднократно апробирован среди студентов, осваивающих русский язык не более двух лет и впервые в условиях русской языковой среды.

Как сообщила доцент кафедры русского языка ТюмГУ Елена Тумакова, небольшая продолжительность фильма позволяет несколько раз просмотреть его на занятии.

"Во время просмотра короткого видеосюжета и выполнения заданий, студенты не только осваивают новую лексику определенной тематической группы, но и слышат ее в потоке звучащей аутентичной речи. Юмористическое содержание мультфильма раскрывают особенности национального менталитета", - отметила Елена Тумакова.

Разработанный тюменскими специалистами материал опубликовал журнал "Русский язык за рубежом".

В 2018 году проект "Смешарики" отметил 15-летие со дня запуска. В марте права на прокат мультфильма "Смешарики. Дежавю" купили Великобритания, Вьетнам и страны Ближнего Востока. Эта же картина в сентябре будет представлена в конкурсной программе всемирного фестиваля анимационного кино "Варна-2018", который пройдет в Болгарии.

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# иностранцы , русский язык , Смешарики , ТюмГУ

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