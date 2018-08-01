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В Тюмени будут чествовать героев летних Губернских игр "Тюменские просторы"

Спорт, 08:51 23 августа 2018

Фото ЦСП72

Чествование спортсменов – победителей и призеров Губернских игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр начнется в Большом зале Тюменской городской Думы (ул. Первомайская, 20) 24 августа в 17 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Сборная Калининского и Центрального округов Тюмени, успешно выступившая во второй группе участников, была признана абсолютным фаворитом игр. По итогам 11 видов спорта команда заработала 16 очков, оставив позади соперников из Тюменского района, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковского городского округа.

Победители общего зачета оказались лучшими в футболе, гиревом спорте, волейболе (мужчины и женщины) и настольном теннисе (женщины). Сборная Ленинского и Восточного округов Тюмени уступила итоговое серебро по дополнительным показателям, заняв третье место.

В день чествования около 180 спортсменов услышат поздравления и слова благодарности. Временно исполняющий обязанности главы администрации города Руслан Кухарук наградит отличившихся на соревнованиях героев. В 2018 году спортсменам Тюмени впервые за историю летних Губернских игр удалось обойти сильных игроков из Тюменского района с отрывом в 9 баллов.

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# Губернские игры , игры , спортсмены

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