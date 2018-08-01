Прививочная кампания против гриппа стартует в Тюменской области

фото minzdravao.ru фото minzdravao.ru

Прививочная кампания против гриппа стартует в Тюменской области с 27 августа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Для обеспечения эпидемиологического благополучия в предстоящий эпидемический сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ поставлена задача по достижению охвата прививками против гриппа не менее 45 % населения, лиц из групп риска - не менее 75 %.

Вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска согласно национальному календарю профилактических прививок: дети, посещающие организованные коллективы, медицинские работники, лица старше 60 лет, работники образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

Также вакцинация осуществляется за счет средств граждан и средств работодателей: работники торговли, работники промышленных предприятий, работники птицеводческих хозяйств и так далее.

Вакцинация проводится в медицинских организациях, в образовательных учреждениях, выездными прививочными бригадами в организациях. Планируется работа вакциномобилей. Дети, не посещающие организованные коллективы, и не работающие граждане могут привиться в поликлиниках по месту жительства.