  • 23 августа 201823.08.2018четверг
  • USD67,6163
    EUR78,1983
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер юго-западный

Прививочная кампания против гриппа стартует в Тюменской области

Общество, 09:02 23 августа 2018

фото minzdravao.ru

Прививочная кампания против гриппа стартует в Тюменской области с 27 августа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Для обеспечения эпидемиологического благополучия в предстоящий эпидемический сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ поставлена задача по достижению охвата прививками против гриппа не менее 45 % населения, лиц из групп риска - не менее 75 %.

Вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска согласно национальному календарю профилактических прививок: дети, посещающие организованные коллективы, медицинские работники, лица старше 60 лет, работники образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

Также вакцинация осуществляется за счет средств граждан и средств работодателей: работники торговли, работники промышленных предприятий, работники птицеводческих хозяйств и так далее.

Вакцинация проводится в медицинских организациях, в образовательных учреждениях, выездными прививочными бригадами в организациях. Планируется работа вакциномобилей. Дети, не посещающие организованные коллективы, и не работающие граждане могут привиться в поликлиниках по месту жительства.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , грипп , прививки , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 23.08.2018Школа активного долголетия откроется в поликлиниках Тюмени
09:46 23.08.2018По улице Мельникайте в Тюмени ограничат движение
09:13 23.08.2018Пять российских фильмов вошли в лонг-лист премии Европейской киноакадемии
09:02 23.08.2018Прививочная кампания против гриппа стартует в Тюменской области