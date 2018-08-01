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Тюменские полицейские покажут свои навыки в конкурсе профмастерства

Общество, 08:06 23 августа 2018

УМВД России по Тюменской области

Более 30 команд примут участие в конкурсе профмастерства, посвященном памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мероприятие пройдет на 12 км Ирбитского тракта в районе д. Кулаково 25 августа. Начало - в 9 часов 30 минут. В конкурсе примут участие 18 сборных команд подразделений системы УМВД России по Тюменской области и 15 приглашенных коллективов. Впервые в мероприятии примут участие судебные приставы из Екатеринбурга.

Программа соревнований включает в себя шесть этапов: бег, надевание специальных средств и сборка огнестрельного орудия, преодоление водной преграды, преодоление полосы препятствий, оказание медицинской помощи, защита от современных средств поражения, действия сотрудников на служебном автомобиле.

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# конкурс профмастерства , полиция

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