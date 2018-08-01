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По улице Мельникайте в Тюмени ограничат движение

Общество, 09:46 23 августа 2018

фото www.tyumen-city.ru

Движение для транспортных средств по ул. Мельникайте в Тюмени в районе перекрестка с улицей Жигулевской будет закрыто с 6 часов 25 августа до 22 часов 26 августа, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Ограничение вводится в связи с выполнением плановых работ по ремонту ул. Мельникайте (на участке от ул. Харьковской до моста через реку Туру).

Жителей города просят заранее планировать маршруты движения с учетом изменений в организации дорожного движения, быть особо внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

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# движение , ограничение , улица Мельникайте

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