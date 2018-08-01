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Движение по улице Республики в Тюмени должно ускориться

Общество, 18:27 22 августа 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Движение по Республики от Мельникайте до Холодильной должно ускориться на 30 %. Такой эффект ожидают дорожники от перепланировки перекрестка Республики - Холодильной, сообщает администрация Тюмени.

При движении в центр на нем стало на одну полосу больше. Теперь крайние ряды предназначены для поворотов, а три центральных - для прямого движения. Сделать это удалось за счет сужения осевой линии. Уже существовавшие полосы сокращать по ширине не пришлось.

Такие же изменения появятся и на других участках дорожной сети. Например, количество полос уже добавлено на ул. Холодильной перед 50 лет Октября и перед Харьковской.

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# движение , повороты , полосы , реконструкция , улица Республики , Холодильная

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