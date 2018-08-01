Авторитетный рейтинг фиксирует положительную динамику ТюмГУ

utmn.ru utmn.ru

Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities, анализирующий представленность ведущих вузов мира в интернет-пространстве, зафиксировал очередной подъем ТюмГУ в глобальной таблице за 6 месяцев на 205 позиций - 2749-е место среди 25 тысяч вузов мира и 38-е среди 1172 российских университетов.

Как сообщили в вузе, отличительно высокую позицию демонстрирует ТюмГУ по одному из показателей рейтинга, а именно Presence Rank – 1129-е место в мире и 23-е в России. Методология рейтинга основывается на четырех индикаторах: известность – количество ссылок с внешних ресурсов; присутствие – количество веб-страниц, проиндексированных Google; превосходство – цитируемость научных публикаций на основе аналитических данных исследовательской группы SCImago и открытость (прозрачность) – индикатор, использующий информацию из профилей университетов в Google Scholar citations.

Каждый из индикаторов имеет свой удельный вес в общем рейтинге. Рейтинг Webometrics публикуется 2 раза в год и позволяет косвенным образом оценить научно-исследовательские достижения университетов через сравнение их интернет-сайтов. Отличительными чертами Webometrics являются постоянство методологии и высокая динамичность изменений значений рейтинга. В то время как методологии других рейтингов (ARWU, QS, The Times) постоянно меняются, принципы ранжирования Webometrics остаются неизменными.

Соответственно, движение позиций вузов в этом рейтинге носит существенно более показательный характер. Сегодня Webometrics не менее авторитетен, чем другие академические рейтинги. К тому же результаты его более динамичны, так как мгновенно отражают деятельность по продвижению вуза в виртуальном пространстве. За последние годы позиция ТюмГУ в рейтинге Webometrics представлена устойчиво положительной динамикой (2015 год – 4387-е место в мире и 96-е в РФ).