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Полицейские задержали подозреваемого в серии краж

Происшествия, 11:25 23 августа 2018

фото УМВД России по Тюменской области

Ранее судимого 26-летнего тюменца задержали за серию краж, которые он совершал из квартир на первых этажах Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Злоумышленник находился в Екатеринбурге. Его доставили в Тюмень. Он признал свою вину. Устанавливается его причастность к четырем преступлениям. Сумма причиненного ущерба уточняется.

Добавим, добычей фигуранта становились документы и денежные средства. Установить личность похитителя удалось, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, и опросив свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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# кражи , уголовное дело

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