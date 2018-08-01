Полицейские задержали подозреваемого в серии краж
фото УМВД России по Тюменской области
Ранее судимого 26-летнего тюменца задержали за серию краж, которые он совершал из квартир на первых этажах Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Злоумышленник находился в Екатеринбурге. Его доставили в Тюмень. Он признал свою вину. Устанавливается его причастность к четырем преступлениям. Сумма причиненного ущерба уточняется.
Добавим, добычей фигуранта становились документы и денежные средства. Установить личность похитителя удалось, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, и опросив свидетелей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.