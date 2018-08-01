Тюменские физики получили престижную международную премию

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Теплофизики Александр Федорец и Леонид Домбровский удостоены медали Уильяма Бегелла на 16-й Международной конференции по теплообмену в Пекине, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

На конференции было представлено более 1 тыс. научных докладов, из которых 28 – пленарных. Александр Федорец и Леонид Домбровский представили совместный пленарный доклад, в котором подвели итог многолетней работе по экспериментальному и теоретическому исследованию открытого Федорцом в 2004 году нового физического явления – образования кластера из микронного размера капель воды, который левитирует над локально нагретой водной поверхностью.

Особое внимание было уделено результатам работы авторов по управлению кластером, что открывает новые возможности для разработки биологических и биомедицинских приложений, а также исследований в области климатологии.

Авторы продолжают исследования в ТюмГУ по проекту госзадания Министерства науки и высшего образования РФ. В последние два года в этой работе участвуют ведущие ученые из Университета Ариэля (Израиль) и Университета Висконсина в Милуоки (США). Это позволило выйти на новый уровень понимания особенностей упорядоченных и самоорганизующихся капельных кластеров.