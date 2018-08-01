В Тюменской области приводят в порядок отделения Почты России

Фото Почты России Фото Почты России

Четыре отделения Почты России отремонтированы в Тюменской области с начала 2018 года. До конца года ремонт пройдет еще в шести почтовых офисах.

Кроме того, в шести отделениях Тюмени в сентябре будет сделан капитальный ремонт. Еще 26 почтовых отделений Тюменской области до конца года станут полностью доступными для маломобильных людей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Нам важно, чтобы клиенты Почты России были довольны качеством нашего сервиса, а это напрямую зависит от состояния отделений почтовой связи. В планах до конца года – провести ремонтные работы еще более, чем в двух тысячах отделений почтовой связи", – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.