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Детский сад в Тюменском-2 построили на четыре месяца раньше

Общество, 12:42 23 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Спальная группа в персиковом цвете, зеленые и синие игровые комнаты, бежевые коридоры – цветовую гамму нового детского сада в микрорайоне Тюменский-2 определили еще до начала строительства.

Сейчас в здании расставляют мебель и кухонное оборудование. Детский сад, получивший адрес: Станислава Карнацевича, 3, корпус 1, примет 550 маленьких тюменцев уже в первых числах сентября. Примечательно, что строительные работы на объекте завершились с опережением графика на четыре месяца.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Все усилия были приложены к тому, чтобы сдать этот объект как можно быстрее, - отметил главный инженер "ТюменьСтройПроект" Евгений Аникин. – Контракт должен был закончиться в декабре этого года, но уже на данный момент все строительные работы здесь закончены, сейчас ведутся уборочные работы".

По его словам, этому способствовала правильная организация графика работы с подрядчиками.

Это уже третий в Тюмени детский сад подобного типа, но от остальных он отличается тем, что здесь удалось увеличить число групп. Кроме основных групп, детский сад оборудован вспомогательными помещениями для индивидуальных занятий - кабинеты логопеда, психолога, музыки. Как отметил Евгений Аникин, особое внимание уделено безопасности детей – все окна в здании оборудованы замочной системой и открываются только с помощью ключа.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Николай Ступников

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# детские сады , микрорайоны

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