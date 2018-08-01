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В Ялуторовском районе стартовала уборка хлебов

Экономика, 14:43 23 августа 2018

Фото АКП ТО

ОАО "Приозерное", СПК "Садовод" и ООО "Дружба-Нива" Ялуторовского района вышли на уборку зерновых культур.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, полностью обеспечен запас сена в ООО "Чайка", СПК "Садовод", КФХ Хуснутдинов Р.Р.. На финишную прямую в сенозаготовке вышли ОАО "Приозерное" и ООО "Петелино". Сенаж заложен на две трети от необходимого запаса для нужд общественного животноводства.

Химпрополка на полях района завершена в полном объеме.

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# уборочная кампания , Ялуторовский район

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