В Ялуторовском районе стартовала уборка хлебов
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ОАО "Приозерное", СПК "Садовод" и ООО "Дружба-Нива" Ялуторовского района вышли на уборку зерновых культур.
Как сообщает пресс-служба районной администрации, полностью обеспечен запас сена в ООО "Чайка", СПК "Садовод", КФХ Хуснутдинов Р.Р.. На финишную прямую в сенозаготовке вышли ОАО "Приозерное" и ООО "Петелино". Сенаж заложен на две трети от необходимого запаса для нужд общественного животноводства.
Химпрополка на полях района завершена в полном объеме.