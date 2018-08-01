Горожанам пояснили, почему в Тюмени нет проспекта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почему в Тюмени нет проспекта, с таким вопросом жители города обратились к председателю облдумы Сергею Корепанову, сообщается на официальном сайте Тюменской областной думы.

"Категории улиц и дорог городов назначаются в соответствии с их классификацией и обосновываются их функциональным назначением с учетом интенсивности движения, средней дальности перевозок грузов и пассажиров, а также условий трассирования улиц и дорог, - ответили горожанам на сайте областного парламента. - "Проспект" является, лишь разновидностью улицы и к категориям не относится".

Гражданам посоветовали обратиться в комиссию по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети при администрации города. При поступлении предложения о присвоении наименования "проспект" элементу улично-дорожной сети, такое предложение будет рассмотрено комиссией, с учетом мнения жителей города.

В принципе, элементы улично-дорожной сети, соответствующих понятию проспекта, в Тюмени есть. Основными признаками для проспекта являются его ширина, длина, место в иерархии других улиц. Проспекты не заканчиваются тупиками. Началом и концом проспекта могут быть развязка, площадь, переход в другой проспект или в дорогу, ведущую к мосту или из города. В редких случаях проспект заканчивается обычным перекрестком с другим проспектом или другой внутригородской магистралью. На проспектах не бывает участков, предназначенных только для пешеходов. Размеры проспектов должны позволять выделение обширных пешеходных зон без перекрывания движения, а исторически сложившиеся транспортные потоки, как раз возникали на местах будущих проспектов. Не должно быть и проспектов без городского транспорта - пассажиры всегда стремятся в центр.

А в современном толковом словаре русского языка Ефремовой, совсем просто: проспект - это большая, широкая, прямая улица в городе.

Слово "проспект", как явствует из того же источника, появилось в русском языке в XVIII веке, при строительстве Санкт-Петербурга. Первоначально широкие прямые улицы строящегося города назывались першпективами. Так, Невский проспект в первые годы своего существования носил имена: першпективная дорога к Невскому монастырю, Большая першпективная дорога, Большая Невская першпектива, Невская першпектива. Нынешнее написание устоялось только в 80-х годах XVIII века.