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В Тюмени назовут лучшего ветврача-гинеколога области

Общество, 13:59 23 августа 2018

mcx.ru

Соревнования в новой номинации "Лучший ветеринарный врач-гинеколог" в рамках регионального конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" стартовали в Тюмени 23 августа.

Как сообщает областной департамент АПК, проверить свои силы в состязательной обстановке решили восемь специалистов ветеринарной службы сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и межрайонных ветеринарных центров, которые подали заявки на участие.

Конкурс предусматривает два этапа. Теоретическая часть проводится в виде выполнения заданий, которые включают в себя тестовые вопросы. Время выполнения - 30 минут. Теоретические вопросы оцениваются по 100-балльной шкале. А вот на практическом этапе участникам предстоит поставить диагноз и назначить лечение. Практическое задание также оценивается по 100-балльной шкале.

После оценки жюри на пьедестал почета впервые будут приглашены "Лучший ветеринарный врач-гинеколог" Тюменской области, "Лучший врач-гинеколог- ветеран" и "Самый молодой ветеринарный врач-гинеколог". Для победителей и лауреатов предусмотрены награды — дипломы и денежное поощрение в размере от пяти до 30 тыс. рублей, в зависимости от номинации и занятого места. Конкурсанты, не занявшие призовые места, награждаются благодарственными письмами департамента агропромышленного комплекса Тюменской области и сувенирами.

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# АПК , ветеринария , конкурс профмастерства

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