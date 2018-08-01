Уральские шахтеры заложили капсулу времени

| Фото: www.marmine.ru/ | Фото: www.marmine.ru/

Капсула времени, которая будет храниться 50 лет, заложена на единственном в России изумрудно-бериллиевом месторождении в пос. Малышево накануне Дня шахтера. Церемония прошла на Мариинском прииске, сообщает правительство Свердловской области.

Потомкам передано послание в виде фотографий предприятия и сотрудников, писем от руководства, шахтеров и рабочих. В метровую стальную капсулу, которая весит около 20 кг, вложены флеш-карта и бумажные носители.

"Важно, что рудник имеет стратегию развития до 2025 года, которая предполагает модернизацию производства, увеличение добычи. Это гарантирует стабильное поступление средств в бюджеты всех уровней. Можно считать момент закладки капсулы отправной точкой нового этапа поступательного развития предприятия", - отмечает министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Капсулу запечатали в минерале весом в 7,5 тонн. В нем еще с советских времен сохранилось ровное буровое отверстие. В церемонии закладки символа времени участвовали дети - именно они станут свидетелями работы месторождения через полвека.

Добавим, на Мариинском прииске перерабатывают около 94 тыс. тонн руды. К 2025 году эта цифра может увеличиться до 400 тыс. тонн. Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение - самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в Российской Федерации.