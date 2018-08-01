Малый и средний бизнес региона поборется за статус лучшего экспортера

Фото с сайта russian-chinese.com Фото с сайта russian-chinese.com

Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс "Лучший экспортер Тюменской области". В нем могут принять участие малые и средние компании, ведущие экспортную деятельность в течение последних трех лет или ставшие экспортерами только в 2017 году.

Как сообщает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области, победителей в четырех основных номинациях – "Малый бизнес", "Средний бизнес", "Хайтек" и "Прорыв года" – ждут призы от партнеров конкурса. Это скидка на услуги международной сертификации от центра "Гортест Урал" в Екатеринбурге, размещение рекламы в журнале "Эксперт-Урал" и портале журнала и обучение в Тюменском государственном университете по одному из направлений внешнеэкономической деятельности.

Оценивать участников будет специальная комиссия из представителей регионального департамента инвестполитики, Торгово-промышленной палаты Тюменской области, тюменского технопарка, регионального отделения "Деловой России" и аналитического центра "Эксперт". При подведении итогов учтут объемы и географию экспорта компаний-участниц, количество товарных позиций, поставляемых на рынки других государств, а также число иностранных партнеров и наличие собственных представительств за границей.

"Конкурс мы проводим уже не первый год, он был создан как инструмент поддержки экспортоориентированных компаний. В минувшему году победителями стали “Сибтехнология”, “СибСтрой-Экология”, НПЦ “Сибнефтегаздиагностика” и “Денит”. Статус "лучшего экспортера Тюменской области" позволяет компаниям, особенно делающим первые шаги на зарубежных рынках, заявить о своем статусе, найти партнеров и привлечь необходимые ресурсы", - прокомментировал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 сентября по адресу электронной почты Центра поддержки экспорта komarovaa@72to.ru, задать вопросы и уточнить условия участия – по телефонам +7(3452)534-000 доб.1017 и +79123827487. Подробная информация о деятельности центра экспорта размещена на сайте тюменского технопарка.