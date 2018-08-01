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Викуловские животноводы используют новый комплекс очистки молока

Экономика, 11:53 24 августа 2018

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Современный комплект оборудования для приема и очистки молока установили на центральном приемном пункте кооператива "Центральный" в Викуловском районе, сообщает региональный департамент АПК.

Во время скачивания молока из молоковозов, сырье поступает в уравнительный бак, где происходит отделение молока от воздуха. Затем оно переходит в счетчик-расходометр, где учитывается его количество. После этого направляется в фильтр, где проходит дополнительную очистку. Все это, в результате дает точный учет и очищенное от механических примесей молоко.

Специалисты отрасли уверены, с помощью современного комплекса им удастся довести качество молока до более высоких показателей.

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# Викуловский район , молоко , оборудование , очистка

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