Энергетики продолжают восстановительные работы после урагана в Тюмени и Тюменском районе

| Фото: www.suenco.ru | Фото: www.suenco.ru

Энергетики в Тюмени и Тюменском районе продолжают аварийно-восстановительные работы после урагана, дождя и града, которые обрушились на регион 23 августа. В планах компании СУЭНКО - завершить устранение всех аварии на сетях 24 августа во второй половине дня, сообщили в пресс-службе организации.

В связи с последствиями погодных условий вечером 23 августа на базе Тюменских городских электрических сетей – филиала ПАО "СУЭНКО" был создан оперативный штаб, компания перешла на особый режим работы. В 19 случаях наблюдались повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи, отключения произошли на 62 трансформаторных подстанциях (ТП). Без света в Тюменском районе и Тюмени остались 1 тыс. 820 домов. В настоящее время еще не устранены аварии на двух воздушных линиях 10 кВ и на 24 ТП.

Последствия урагана всю ночь ликвидировали шесть оперативно-выездных бригад СУЭНКО, дополнительно были привлечены три бригады подрядной организации, на местах аварии работало более 40 человек оперативного персонала. Для общения с потребителями дополнительно были задействованы операторы на единый информационный номер 8-800-700-86-72, на который поступило более 350 звонков. На данный момент работы продолжаются, запланировано завершить аварийно-восстановительные работы во второй половине дня.

Потребители могут оставить сообщения о проблемах с электроснабжением на сайте компании, а также отслеживать оперативную информацию об экстренных отключениях в разделе "Отключения".