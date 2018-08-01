Гигантский водоем с искусственными лещами открыли на ВДНХ

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Гигантский аквариум с рыбами-роботами установили в павильоне № 2 "Робостанция" на ВДНХ. В нем плавают пять механических лещей, по виду практически не отличающихся от живых, сообщается на сайте мэра Москвы.

Рыбы-роботы сделаны из герметичного водонепроницаемого пластика. У них серебристая чешуя, на поверхности которой благодаря встроенным светодиодам и специальному нержавеющему покрытию создается эффект мерцания. Длина каждой рыбы достигает 50 см, что полностью соответствует размеру взрослой особи этого вида.

Условия обитания у роботов также максимально приближены к природным. Дно гигантского аквариума объемом 3 тыс. литров выстлано натуральным речным камнем. За счет мощной системы фильтрации в искусственном водоеме прозрачная проточная вода. В ближайшее время в аквариуме высадят водоросли.

"Современный человек одинаково хорошо научился применять роботов в воздушном пространстве, на суше и в воде. Мы хотим показать, насколько технологические изобретения могут сливаться с живой природой и даже быть мало отличимыми от нее. Рыбы-роботы, кстати, не просто развлечение, они могут быть помощниками человека в изучении морей и рек, флоры и фауны водоемов", — рассказали в пресс-службе "Робостанции".