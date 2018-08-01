Фотосессия с мультгероями откроет Ночь кино в Тюмени

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Акция "Ночь кино-2018" и тематические программы состоятся в Тюмени 25 и 26 августа.

Как сообщает городской департамент культуры, музыкальный час в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов посвящен вальсу. Слушатели узнают об истории возникновения и развития вальса, освежат в своей памяти его волшебные звуки. Поможет раскрыть загадку долголетия вальса музыка Моцарта, Шопена, Штрауса, Глинки, Чайковского, Прокофьева, Хачатуряна.

Праздничная программа "Быстро лето пролетело" начнется в 12 часов в детско-юношеском центре "Авангард" (ул. Веселая, 2). Участники программы вспомнят о правилах поведения в школе, познакомятся с образцами русских традиционных кукол и научатся создавать панно из природных летних материалов.

На игре в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) в 14 часов дети закрепят знания правил безопасного поведения на дороге.

Центр русской культуры в 14 часов приглашает на набережную реки Туры на народное гулянье "Туринские забавы". Гостей мероприятия ждут: песни, игры, забавы, мастер-классы, выставка декоративно-прикладного творчества.

"Ночь кино" на открытой площадке Центра культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется в 18 часов с акции "Фотосессия с мультгероями". Все пришедшие на мероприятие смогут сделать праздничное фото с героями известных мультфильмов. В 19 часов начнется праздничная программа с участием профессиональных и самодеятельных артистов, пройдут музыкальные конкурсы и викторины. В 20 часов все желающие смогут посмотреть фильм "Последний богатырь", а с 22 часов – фильм "Рубеж". Не забудьте пледы, коврики, раскладные стулья, кресла и приятную компанию!

Дом культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) также присоединится к Всероссийской акции "Ночь кино". В 19 часов перед просмотром зрители познакомятся с историей акции и примут участие в киновикторине. Затем зрители посмотрят фильм "Последний богатырь", в 21 час – фильм "Рубеж", а завершится акция просмотром фильма "Танки" в 23 часа.

26 августа Дом культуры "Орфей" (ул. Семена Шахлина, 20) в 12 часов приглашает принять участие в тематической игровой программе "В ожидании учебного года". В празднике примут участие: клуб общения (волонтерское движение) "Молодежка", ансамбль современного танца "Фантазия", вокальная студия "До-ми-соль-ка", студия танца FLIGHT DANCE. Дети и родители окунутся в увлекательный мир игр и театрализации, а также смогут оставить свои пожелания на волшебном Дереве знаний.