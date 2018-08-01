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Выставку комиксов представят в Тюмени

Общество, 17:00 24 августа 2018

Comic Arts Tyumen во Вконтакте | Фото: Comic Arts Tyumen во Вконтакте

Выставка комиксов, созданных студентами первой в России школы комиксистов Comic Camp Tyumen, откроется в молодежном театральном центре "Космос" 26 августа 17 часов 30 минут, сообщают организаторы.

25 человек прошли обучение в школе с июня, и теперь начинающие иллюстраторы готовятся к выпускному с презентацией работ. Преподавателями Школы были активисты комикс-движения Тюмени Георгий Елаев и Виталий Лазаренко. Приглашенным экспертом стал профессор Школы перспективных исследований Даскин Драм, который познакомил студентов с азами перформанса и рассказал о его пользе для иллюстраторов и комиксистов.

Закрытие Comic Camp Tyumen пройдет в молодежном театральном центре "Космос" в формате арт-вечеринки с пиццей, музыкой и выставкой работ.

Добавим, занятия в Школе комиксистов были бесплатны и доступны абсолютно для всех. По словам организаторов, они увидели отклик у жителей города и хотят продолжать образовательную деятельность. За новостями проекта можно следить в группе во "Вконтакте".

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# выставка , комиксы , МТЦ Космос

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