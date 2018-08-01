В Тюменской области создали ассоциацию выпускников учреждений для детей-сирот

Фото пресс-службы центра "Семья" Фото пресс-службы центра "Семья"

Тюменская областная ассоциации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей создана в регионе. Об этом было объявлено на торжественном мероприятие, посвященном 85-летию бывшего Борковского детского дома, а ныне – "Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки".

Как рассказали в центре "Семья", 23 августа в "Борках" собрались выпускники учреждения разных лет, сегодняшние воспитанники, а также ребята из социальных учреждений Тобольска, Ишима, Омутинского и учреждения для детей-сирот, находящегося под ведомством Ямало-Ненецкого автономного округа. Для гостей были организованы творческие мастер-классы, концертная и соревновательная программы, чаепитие. Подростки готовились к празднику основательно – создать торжественные образы помогали специально приглашенные парикмахеры и визажисты.

В 2017 году бывший Борковский детский дом стал одним из подразделений регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" и был преобразован в "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки". Сегодня здесь воспитываются 65 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, или с нарушением в структуре детско-родительских отношений.

"Будучи детским домом, учреждение оказывало в основном образовательные услуги. Дети жили, учились и практически постоянно находились в стенах детдома, оставаясь изолированными от внешнего мира. Выпускаясь, они сталкивались с трудностями, не могли ориентироваться в обществе. Сегодня это - центр социальной реабилитации, работа которого выстроена иначе: наши дети учатся в Борковской школе, посещают кружки в поселке, привязаны к местным поликлиникам, они не ограждаются от общества, а значит, не будут воспринимать мир враждебно", - отметила директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Чтобы после выпуска из подобных учреждений ребята не терялись, имели возможность в любую минуту получить поддержку товарищей и педагогов, поддерживать с ними связь, Елена Перминова выступила инициатором создания "Тюменской областной Ассоциации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Идею единогласно поддержали участники юбилейного праздника в "Борках".

"Мы не просто взращиваем детей до 18-летнего возраста, но и реализуем право ребенка на устройство его в семью. Сегодня в "Борках" только 30% ребят имеют статус детей-сирот, остальные – это дети, которые требуют особого педагогического внимания или имеют нарушения в структуре детско-родительских отношений, которые мы стараемся наладить, чтобы ребенок мог вернуться в семью. В рамках работы ассоциации мы будем рады сотрудничать с педагогами и выпускниками, которые могут стать наставниками для наших воспитанников", - сказал руководитель "Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" Наиль Гибадуллин.

В торжественной обстановке для выпускников и сотрудников прошлых лет состоялась презентация целей и задач ассоциации, ее логотипа, а также посвящение в члены ассоциации сегодняшних выпускников Дома "Борки". Центр гордится своими выпускниками. Многие из них, несмотря на нелегкую судьбу, сиротское детство, нашли достойный путь в жизни, добились огромных успехов, уважения в обществе и стали прекрасным примером для молодежи. Некоторые выпускники продолжили свой профессиональный путь в родном детдоме, стали педагогами в образовательных учреждениях. Кто-то связал свою жизнь со спортом, юстицией, службой в правоохранительных органах и армии. Другие нашли себя в творчестве. Например, выпускница "Борков" Светлана Босова сегодня воспитывает будущих прим Большого театра. Также среди выпускников детдома - бывший депутат Государственной думы Николай Тропин.

В праздничной встрече принял участие еще один выпускник, прошедший путь от рядового электрика до начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города и района Александр Тананин. Сегодня он – глава большой семьи, генеральный директор строительной компании.

"Я прибыл в "Борки" в 1968 году и выпустился в 1977. Начались тяжелые трудовые будни. Педагоги и воспитатели вложили в нас крупицу своих знаний, умений. В этой жизни важно никогда не сдаваться, не зацикливаться на достигнутом, уметь трудиться, но при этом купаться в жизни и получать удовольствие от процесса. Главным должны быть не деньги, а цели и задачи. Я желаю всем ребятам творчески реализоваться, получить достойное образование не для галочки, а для умений, тогда все у них в жизни сложится хорошо", - высказался он.

Нина Пелымская воспитывалась в Борковском детском доме с 2000 по 2005 год. Сегодня она работает в одном из региональных банков, замужем, воспитывает двоих детей и благодарит воспитателей, которых называет "родными мамами".

"Я очень горжусь, что воспитывалась в "Борках". Здесь нам дали внимание, мы активно занимались спортом, участвовали во всероссийских соревнованиях, путешествовали, ходили в горы. Таким образом закалялся наш характер. Никто специально нас не настраивал, чтобы мы были стойкими, это происходило естественно благодаря всем созданным для развития детей условиям. Я хочу сказать ребятам, которые выпускаются в этом году, что они самые лучшие – они обладают жизненной стойкостью, благодаря которой могут достичь всего, чего захотят", - прокомментировала выпускница.

Участники "Тюменской областной ассоциации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" приняли решение собраться вновь в октябре 2018 года, чтобы обсудить планы по дальнейшей работе.