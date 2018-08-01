Акция "Ночь кино" в музее Словцова пройдет на двух площадках

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Акция "Ночь кино" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) пройдет на двух площадках - зал "Атриум" и амфитеатр 25 августа с 17 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В зале "Атриум" организаторы Международного кинофестиваля "Ноль плюс" проведут уникальный интерактивный кинопросмотр с игрой на внимание и анализом "Внимание – кино!". Зрителям огласят определенный список вопросов, на которые необходимо будет ответить после киносеанса. Вопросы касаются как смыслового содержания, так и небольших деталей в просматриваемой ленте.

17 – 20 часов зрители увидят короткометражные анимационные фильмы: "Восхождение", "А как наши космонавты", "Кнопка" и "Новенький".

С 16 часов 30 минут до 20 часов в амфитеатре музея посетители смогут посмотреть фильмы, победившие в зрительском голосовании в рамках ежегодной Всероссийской акции "Ночь кино": "Танки" и "Последний богатырь".