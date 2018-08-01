Наталья Проскурякова: конкурс "Тюменская марка" - визитная карточка областной столицы

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Конкурс "Тюменская марка" является визитной карточкой областной столицы. Благодаря ему местные торговые марки становятся популярны среди населения не только Тюменской области, но и соседних регионов. Об этом заявила генеральный директор фитнес-центраFitberri, депутат Тюменской городской Думы Наталья Проскурякова.

Наталья Проскурякова пригласила предприятия Тюмени и жителей региона принять участие в конкурсе "Тюменская марка-2018".

"Конкурс "Тюменская марка" - как любое хорошее соревнование, в котором есть участники, победители, но нет проигравших. Ведь он дает возможность предприятиям добиться узнаваемости и известности своих товаров и услуг как внутри региона, так и за его пределами. Уверена, мероприятие порадует болельщиков предприятий и поможет приобрести новых поклонников качественных тюменских товаров и услуг", - прокомментировала депутат в своем видеообращении.

Отметим, конкурс "Тюменская марка" до 7 сентября формирует список участников и "народных экспертов", которые станут главными героями бизнес-соревнования в этом году. Уже поступило несколько десятков заявок.

Жителей Тюмени, которым исполнилось 18 лет, приглашают стать "народными экспертами". Им предлагается выезжать на предприятия, осматривать производства, высказывать мнения о продукции участников и выставлять оценки. Самым активным вручат ценные призы. Чтобы стать экспертом, необходимо зайти на сайт www.marka72.ru, нажать вкладку "Регистрация для участников конкурса и народных экспертов", внести свое имя, телефон и ответить на несколько вопросов о конкурсе. Телефон горячей линии: 288-401.