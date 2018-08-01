Идея Александра Моора о создании межрегионального НОЦ получила поддержку

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Тюменская область обладает очень высоким экономическим потенциалом серьезно развитым научно-образовательным комплексом. Такое мнение высказал в беседе с журналистами министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков, подводя итоги рабочей поездки в Тюменскую область.

"Мы обсудили имеющиеся в регионе возможности для интеграции и взаимодействия высших учебных заведений, академических научных центров и промышленных компаний. И это не теоретическая дискуссия, а часть практической работы по созданию в Тюменской области научно-образовательного центра. Задача следующего этапа - сделать контакты между наукой и производством еще более интенсивными, максимально расширить состав участников этого процесса, сфокусировать внимание на тех предметных направлениях, которые обеспечат достижение целей, поставленных в стратегии научно-технологического развития страны до 2035 года и национальном проекте в сфере науки до 2024 года. Такой потенциал у Тюменской области точно есть, возможности налицо. Нужно работать", - сказал министр.

Напомним, не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня должны быть созданы в стране в рамках национального проекта "Наука", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Концепцию создания в большой Тюменской области научно-образовательного центра временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор представил на совещании под председательством министра, которое состоялось в Школе перспективных исследований Тюменского государственного университета.

"Тюменскую идею о создании межрегионального научно-образовательного центра поддержали Ямал и Югра - все три региона видят для себя выгоды. Думаю, это уникальная инициатива. Такой центр может быть создан для решения конкретных задач. Например, для развития технологий "холодного мира", необходимых для жизни и работы в условиях Арктики. Еще одно направление - современные технологии добычи и переработки углеводородов. Есть у нас потенциал и для разработки биотехнологий. Нельзя забывать и о гуманитарных проблемах", - отметил Александр Моор.

Мировой опыт показывает, что консолидация сильных университетов, академической науки и индустриальных компаний - это мощный драйвер развития экономики, подчеркнул врио губернатора.

"Мы представляем себе межрегиональный научно-образовательный центр, как эффективный механизм по производству и практическому внедрению инновационных технологий и продуктов. И у нас есть потенциал и желание, чтобы развиваться в этом направлении", - уверен Александр Моор.

Миссия научно-образовательных центров заключается не только в разработке технологических инноваций, но и в подготовке команд, которые способны использовать их на реальном производстве, поддержал Александра Моора министр. "Интегрировать науку, образование и производство - главная задача проекта. Думаю, в Тюменской области есть все предпосылки для ее успешного решения", - подчеркнул Михаил Котюков.

Отметим, что в период с 2010 по 2017 годы затраты на научные исследования в Тюменской области выросли в 2,5 раза. В 2017 году пять научных организаций региона объединены в федеральный исследовательский центр Сибирского отделения РАН. В Салехарде действует уникальный Научный центр изучения Арктики. Все крупные российские нефтегазовые компании создали в регионе крупные научно-исследовательские подразделения. Тюменский индустриальный университет имеет статус опорного вуза, а Тюменский государственный университет участвует в федеральной программе "5-100".

"Тюменская область, Югра и Ямал на протяжении многих лет очень успешно сотрудничают в научно-образовательной сфере. Конечно, здоровая конкуренция - двигатель прогресса, без нее никуда. Но чтобы в контексте самой идеи научно-образовательных центров большая Тюменская область была привлекательной, ее нужно рассматривать в целом. Нашим вузам нужно выстраивать модели кооперации и не бояться дружить не только друг с другом, но и с сильными научными центрами, как российскими, так и зарубежными", - уверен ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Инициативу по созданию в большой Тюменской области межрегионального научно-образовательного центра поддержал, выступая на совещании, один из ведущих экспертов - научный руководитель Московской школы управления "Сколково", зампредседателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ Андрей Волков.

"Не следует ждать формального решения о создании в большой Тюменской области научно-образовательного центра - активизировать работу по налаживанию кооперационных связей между университетами, академической наукой и промышленными корпорациями необходимо уже сегодня", - подчеркнул Михаил Котюков, подводя итоги совещания.

Евгений Бабенко