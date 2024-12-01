Тюменцев приглашают в новогоднее путешествие "80 лет за 80 минут"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В телепутешествие "80 лет за 80 минут" могут отправиться жители Тюменской области в новогодние праздники. Проведет праздничную программу губернатор региона Александр Моор.

Он расскажет об исторических вехах региона, поделится достижениями тюменцев в разных сферах — от освоения нефтегазовых месторождений до развития туристической привлекательности области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Праздничный эфир можно посмотреть на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного ТВ) 31 декабря в 13 часов, повтор - в 21 час 15 минут и 1 января в 18 часов.

На канале "Твоя Тюмень" - 31 декабря в 19 часов 15 минут, 1 января - в 3 часа 30 минут.

На ОТР (9 канал цифрового мультиплекса) программа выйдет четырежды: 31 декабря - в 17 часов 30 минут, 1 января - в 6 часов 15 минут, 3 января - в 7 часов 30 минут, 7 января - в 17 часов 15 минут.