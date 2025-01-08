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Компании за вовлечение вторсырья в производство товаров и упаковки получат льготы

Экономика, 14:05 08 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки для товаров, будут получать скидку при уплате экологического сбора с 1 января 2025 г. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент. Постановление, утверждающее правила его расчета, подписано, сообщает правительство РФ.

Понижающий коэффициент позволит установить пропорциональность – чем больше будет доля вторсырья в том или ином товаре или его упаковке, тем меньше сумма уплачиваемого экологического сбора. Решение позволит создать экономический стимул для бизнеса использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах.

Установлены показатели, при которых компании вправе рассчитывать на компенсацию при уплате экологического сбора. На скидку смогут претендовать предприятия, использующие не менее 55 % вторсырья в общей массе произведенной упаковки, а в 2026 г. – не менее 75 %.

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# вторичный сбор сырья , Правительство РФ , утилизация

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