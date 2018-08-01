Александр Моор: на исетской земле живут трудолюбивые люди

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

На исетской земле живут трудолюбивые, целеустремленные, активные люди, любящие свою малую родину. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей Исетского района с 95-летним юбилеем муниципалитета.

"Здешняя земля хранит богатую историю освоения Сибири. С давних времен она была центром земледелия и развития многих промыслов и ремесел. Современный Исетский район верен традициям, которые заложили предыдущие поколения. На протяжении многих лет ведущую роль в его экономике занимает сельское хозяйство. Продукция местных сельхозпредприятий известна далеко за пределами Тюменской области", - отметил Александр Моор.

Отметим, что на территории района работают крупные агропромышленные предприятия "Эвика-Агро" и "ЗапСибХлеб-Исеть". Исетские земледельцы и животноводы получают отличные урожаи зерновых культур, сохраняют лидирующие позиции по производству молока.

"Исетский район ведет активную инвестиционную политику. В областном рейтинге по объему инвестиций в основной капитал по итогам 2017 года он занимает пятое место среди всех муниципалитетов. Самое главное -инвестиции идут не только в сельское хозяйство, но и в новые промышленные производства. Это позволяет создавать новые рабочие места и получать дополнительные доходы в местный бюджет", - подчеркнул врио главы региона. Еще один достойный результат - восьмое место по объему ввода жилья в 2017 году, добавил он.

"Уверен, вы и в дальнейшем будете также неравнодушны к судьбе своей малой родины и сделаете еще больше для процветания своего родного края. Пусть все ваши добрые инициативы и дела будут успешно реализованы", - обратился Александр Моор к жителям Исетского района. Врио губернатора наградил пять жителей района за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Супружеской паре Вешкурцевых, отметившей 70-летний юбилей совместной жизни, Александр Моор вручил благодарственное письмо и памятную медаль.

Депутат Тюменской областной думы в своем выступлении напомнил, что 6 жителей района были удостоены высокого звания Героя Социалистического труда. "Молодое поколение продолжает славные традиции ветеранов - в исетских селах строятся промышленные и сельскохозяйственные объекты, дороги, жилые дома, детские сады и школы", - отметил депутат.

По словам главы администрации Исетского района Николая Теньковского, здешняя земля объединяет людей самых разных судеб, национальностей, характеров.

"У нашего района - стабильное настоящее. Мы видим свои первоочередные задачи в создании условий для роста экономики и сохранении славных традиций, заложенных нашими ветеранами. У нас прекрасное будущее", - подчеркнул Николай Теньковский.

В рамках празднования юбилея района на стадионе спорткомплекса "Исеть" состоялся парад ретро-автомобилей, почетными пассажирами которых стали ветераны труда. Торжественным маршем по стадиону прошли военнослужащие запаса Воздушно-десантных войск. Творческие коллективы района выступили перед земляками с праздничным концертом.

Евгений Бабенко