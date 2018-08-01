В Тюмени и Москве оформили первые электронные закладные

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Самые первые ипотечные сделки с применением электронных закладных впервые оформлены Сбербанком в Тюмени и банком "Российский капитал" в Москве и Тюмени 25 августа.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрировала первые электронные закладные, сообщила "Российская газета".

Закладная на квартиру по ипотеке - это ценный документ, подтверждающий право владельца бумаги на имущество, обремененное ипотекой. Иными словами, закладная подтверждает залоговые права банка при оформлении ипотеки. Эта ценная бумага является гарантией интересов финансового учреждения, и оформляется она в банке, обычно во время подписания ипотечного договора.

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Сама электронная закладная - это так называемая "бездокументарная" - ценная бумага, которая по форме и содержанию не отличается от обычной в бумажном виде. При этом срок ее оформления значительно сокращается.

Для оформления закладной по ипотеке нужны кредитный договор, договор купли-продажи, оценка имущества. Закладная является обязательством клиента погасить долг перед банком. Теперь закладная будет создаваться и в электронном виде.

Возможность применения электронной закладной предусмотрена изменениями в закон "Об ипотеке". А их инициатором и основным разработчиком выступил Центробанк России. Для возможности реализации нововведений Минэкономразвития России при участии Росреестра сформирована нормативная правовая база, которая регламентирует порядок использования электронных закладных и их форму. Разработанные Минэкономразвития России подзаконные акты зарегистрированы Минюстом России.

В ведомстве объясняют - в условиях развития электронной регистрации ипотеки внедрение электронной закладной позволит заемщикам и сотрудникам кредиторов полностью отказаться от посещения МФЦ для подачи на регистрацию и получения зарегистрированных документов при покупке гражданами жилья с помощью ипотечного кредита или при рефинансировании заемщиками своих кредитов.

"Росреестр развивает электронное взаимодействие с кредитными организациями в целях сокращения сроков оформления ипотеки и повышения безопасности сделок с недвижимостью. Возможность оформления электронной закладной при ипотечных сделках - это еще один шаг к формированию цифровой экономики", - сообщила заместитель Министра экономического развития России, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.