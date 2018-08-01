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Новое водительское удостоверение будет с чипом

Общество, 09:35 26 августа 2018

juristauto.com

Внешний вид новых водительских удостоверений показали в Госавтоинспекции, сообщает RG.ru.

В документе появится микрочип - с помощь него вся информация об автомобилисте может храниться в электронной базе. В правом нижнем углу размещено изображение руля, меняющее цвет с розового на зеленый; на обратной стороне - две защитные "фоновые сетки".

Кроме того, планируется продублировать надпись "Водительское удостоверение" на английском и французском языках.

Отмечается, что выдавать такие документы смогут только в тех подразделениях, где есть для этого технические возможности. Как сообщает "Коммерсант", в ведомстве не назвали точные сроки начала выдачи новых прав.

Ранее в ведомстве подчеркивали, что водительское удостоверение нового поколения, как и выдаваемое в настоящее время, в полной мере соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении (г. Вена, 1968 г.). А замена будет производиться постепенно, поэтому водителям не стоит волноваться.

Не так давно сообщалось, что МВД предлагает изменить порядок сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Согласно новым правилам, начальные навыки вождения больше не будут проверять на закрытых площадках, теперь их включат в практический экзамен.

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# водительское удостоверение , ГИБДД , Госавтоинспекция

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