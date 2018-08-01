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Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Общество, 11:43 26 августа 2018

Фото с сайта static.relax.ua

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с профессиональным праздником на сайте Кремля.

Глава страны подчеркнул, что шахтеров отличает выдержка и понимание важности их работы.

"Ваш нелегкий труд требует от человека особых качеств. Высокая компетентность, выдержка, понимание важности и востребованности своей работы во все времена отличали представителей горняцкой профессии, помогали им достойно решать поставленные задачи, из поколения в поколение передавать традиции товарищества, взаимовыручки", — написал Владимир Путин.

Президент выразил уверенность в том, что ответственный подход к работе, использование опыта своих предшественников, а также гордость за принадлежность к профессии и впредь позволят шахтерам добиваться значительных успехов, повышать конкурентоспособность отечественной угольной промышленности и вносить серьёзный вклад в укрепление энергетического, индустриального потенциала страны.

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# Владимир Путин , праздник , шахтеры

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