Завершается строительство надымского участка дороги трассы "Сургут – Салехард"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

На ближайшем к Надыму участке строительства автодороги Сургут - Салехард дорожники уложили 24 км асфальта. 30 км асфальтобетона планируют устроить до конца сентября.

Как сообщает ИА "Север-пресс" со ссылкой на дорожную дирекцию ЯНАО, на участке, ближайшем к Надыму, до конца сентября подрядчик уложит 30 км асфальтобетона. К концу августа дорожники выполнили 28 км нижнего слоя и 24 км верхнего слоя асфальтобетона - это 24 км готовой дороги.

"После укладки асфальта нужно нанести разметку, укрепить обочины, установить барьерное ограждение и дорожные знаки. С завершением этих работ участок будет готов к сдаче в эксплуатацию. Строительство идет согласно графику", - рассказали специалисты.

На остальных участках строительства продолжают отсыпку земельного полотна и устройство проезжей части из щебня. На участке, ближайшем со стороны Салехарда, в этом году дорожники построят 31 км в щебне. Сейчас выполняется устройство и укрепление откосов, устройство габионов и укладка матрацев "Рено", затем начнется устройство проезжей части из щебня. Работы планируют выполнить до конца 2018 года. На участке также проводятся "летние" работы на восьми мостовых переходах: рабочие укрепляют подъезды к мостам матрацами "Рено", укрепляют обочины и откосы на подъездах к мостам, устанавливают барьерное ограждение и дорожные знаки, окрашивают конструкции пролетных строений. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, мосты на участке сдадут в эксплуатацию до конца 2018 года.

Напомним, строительство участка Надым - Салехард автомобильной дороги Сургут - Салехард финансируется из окружного бюджета и средств, полученных по программе "Сотрудничество". Дорога протяженностью 344 км будет завершена в 2021 году в переходном типе покрытия - щебне. Это позволит обеспечить круглогодичное сообщение столицы Ямала с сетью автодорог России.