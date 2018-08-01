  • 27 августа 201827.08.2018понедельник
  • USD67,7911
    EUR78,4072
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

Россиянам начали платить за помощь в раскрытии преступлений

Общество, 11:00 27 августа 2018

фото "Тюменская линия"

Приказ МВД о выплате гражданам вознаграждения вплоть до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных, вступил в силу 27 августа, сообщает РИА Новости.

Ранее Минюст России утвердил приказ МВД, который определяет полномочия должностных лиц органов внутренних дел по назначению вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и порядок его выплаты гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства.

Сумма вознаграждения до 500 тыс. рублей будет устанавливаться по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 млн — по решению замглавы МВД, более 3 млн — по решению министра.

Объявление о назначении вознаграждения действует с момента размещения его на официальном сайте МВД России (включая сайты его территориальных органов) и до его удаления с сайта.

Решение о выплате вознаграждения будет приниматься после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлению установлена по представленной информации. Оказавшему помощь в раскрытии преступления сообщат о выплате вознаграждения не позднее 14 дней со дня издания приказа. В случае принятия решения об отказе в выплате гражданину дают знать об этом в течение семи дней со дня утверждения заключения о результативности представленной информации.

Размер вознаграждения также указывается в заключении с учетом личного участия каждого из граждан в раскрытии преступлений и задержании преступников.

Деньги для выплаты вознаграждения зарезервированы в финансово-экономическом отделе МВД и будут перечисляться в территориальный орган министерства целевым назначением после поступления соответствующей заявки.

Согласно приказу, вознаграждение выплачивается гражданину в случае инициативного представления им достоверной информации, которая привела к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МВД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:54 27.08.2018Владимир Столяров: в союзе с общественниками по плечу решение любых проблем
11:43 27.08.2018Тюменцы поделились опытом развития сообщества отцовства на межрегиональном форуме
11:32 27.08.2018В День знаний за парты в Тюменской области сядут двадцать три тысячи первоклашек
11:21 27.08.2018Тюменские учителя научились читать рэп