АО "Транснефть – Сибирь" выпустило мальков стерляди в Тобол

Фото АО «Транснефть – Сибирь» Фото АО «Транснефть – Сибирь»

Около 11 тыс. мальков стерляди выпустили сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" в реку Тобол на территории Тюменской области в августе 2018 года. Экологическая акция проведена в соответствии с программой возмещения возможного воздействия на природную среду, действующей в АО "Транснефть – Сибирь".

Как сообщает пресс-служба компании, на реализацию мероприятия было направлено более 15 млн рублей. Восполнение биологических водных ресурсов осуществляется в рамках проводимой реконструкции производственных объектов в зоне ответственности всех управлений магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь".

АО "Транснефть – Сибирь" ранее заключило договоры с Нижне-Обским филиалом Федерального Государственного бюджетного учреждения "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранности водных биологических ресурсов" и Сладковским товарным рыбоводческим хозяйством на выращивание и выпуск молоди рыб ценных пород. Подобные мероприятия являются частью реализации экологической политики ПАО "Транснефть", они направлены на уменьшение негативного воздействия производственной деятельности на репродуктивность рыб и поддержание их видового разнообразия.

В течение ближайших двух месяцев АО "Транснефть – Сибирь" планирует выпустить в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна еще около 16 тыс. мальков осетра сибирского.