Тоболякам покажут популярные фильмы о науке и технологиях

Тобольская промплощадка Тобольская промплощадка

Всемирно известные фильмы о науке и технологиях покажут в Тобольске в рамках фестиваля актуального научного кино, сообщает городская администрация.

Партнером фестиваля в четвертый раз выступила компания СИБУР. Проект стартует в Воронеже 7 сентября. В этом году фестиваль состоится в Ноябрьске, Нягани, Благовещенске, Перми и Тобольске.

В каталог программы вошли известные документальные фильмы: "АльфаГо" о противостоянии человеческого интеллекта и компьютера и "Музыка ненужных вещей" – о том, как молодые латиноамериканцы делают музыкальные инструменты из отходов. После каждого показа пройдет открытое обсуждение фильмов с экспертами – учеными, исследователями, журналистами.

Как рассказал управляющий директор – член правления СИБУРа Алексей Козлов, в этом году программа фестиваля объединила наиболее актуальные для современного общества темы.

"С одной стороны – это индустрия 4.0, цифровые технологии и искусственный интеллект, с другой – развитие экологического сознания и использование вторичных материалов. В рамках фестиваля мы хотим дать людям возможность не просто погрузиться в научный мир, а узнать как можно больше о перспективах технологического прогресса и уже сегодня заглянуть в будущее, - отметил Алексей Козлов.

В рамках детской программы фестиваля будет показан фильм "Земля: Один потрясающий день" о жизни животных в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне. Кроме того, для юных зрителей предусмотрены различные активности: мастерская 3D рисунка, игры с кинетическим песком и приборами виртуальной реальности, лаборатория инженера, научная анимация и эксперименты с магнитной жидкостью.

Взрослых зрителей организаторы фестиваля приглашают на "Открытую лабораторную", где каждый сможет проверить что он помнит из школьного курса естественных наук, и Science Slam – научно-популярное стендап-шоу и соревнования ученых. Помимо этого на фестивале будет представлена новейшая технология VR-кино.