Стартовал юбилейный конкурс "СМИротворец"

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Cтартовал прием заявок на X Всероссийский конкурс "СМИротворец", сообщают организаторы.

Конкурс проводит Федеральное агентство по делам национальностей в рамках реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики".

Конкурс проводится в семи номинациях: "Телевидение", "Радио", "Печать", "Интернет" (интернет-СМИ), "Родные языки" (материалы, посвященные изучению и распространению родных языков народов России", "Детские и молодежные СМИ" и "Поколение мультимедия" (специальная номинация для работ студентов профильных факультетов вузов).

К участию в конкурсе допускаются материалы об этнокультурном развитии и межконфессиональном взаимодействии народов России, которые прошли в теле- и радиоэфире, размещенные на официальном интернет-ресурсе СМИ в период с 1 августа 2017 по 1 августа 2018 года.

Всероссийский конкурс предварят этапы в федеральных округах. Участникам из УФО необходимо предоставить материалы до 25 сентября. Подробности здесь.